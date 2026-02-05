- Stärkung der globalen Produktionskapazitäten für den schnell wachsenden Markt für Ein-Tages-Kontaktlinsen

Menicon Co., Ltd. freut sich bekannt zu geben, dass sein neues Produktionswerk in Kedah, Malaysia, die kommerzielle Produktion aufgenommen hat. Das Werk unterstreicht Menicons langjähriges Engagement für technologische Exzellenz, kompromisslose Qualität und eine stabile weltweite Versorgung mit Kontaktlinsen.

Das neu eröffnete Werk in Malaysia ist der bislang größte Standort von Menicon und ausschließlich auf die Produktion von 1-Tages-Kontaktlinsen spezialisiert.

Da die weltweite Nachfrage nach 1-Tages-Kontaktlinsen weiter steigt und die Branche mit weitreichenden Lieferengpässen zu kämpfen hat, hat Menicon trotz der Unsicherheiten aufgrund der COVID-19-Pandemie erhebliche Investitionen getätigt, um die Produktionskapazität zu erweitern.

Die derzeit laufende Bauphase 1 wird eine Kapazität von bis zu 500 Millionen Linsen pro Jahr schaffen. Der Bauplan ist strategisch so formuliert, dass er sich bis zur Phase 4 erstreckt und eine weitere Expansion als Reaktion auf die zukünftige Marktnachfrage ermöglicht. Mit der kontinuierlichen Installation zusätzlicher Produktionslinien strebt das Unternehmen ein System an, das in Zukunft bis zu 2 Milliarden Kontaktlinsen pro Jahr produzieren kann.

Gleichzeitig stärkt Menicon seine Produktionskapazitäten für 1-Tages-Kontaktlinsen in seinen Werken in Singapur und im Werk Kakamigahara in Japan.

Während das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 etwa 400 Millionen 1-Tages-Kontaktlinsen produzierte, plant es, seine Produktionskapazität durch die Erweiterung mehrerer Standorte um etwa das 1,5-Fache zu steigern. Anschließend beabsichtigt das Unternehmen, die Produktion weiter auszubauen, um die weltweite Nachfrage zu befriedigen.

Weitere Einzelheiten zu den Produktionsstätten finden Sie im beigefügten Dokument.

Zum Start der kommerziellen Produktion im Werk in Malaysia erklärte Präsident und CEO Koji Kawaiura:

"Die Inbetriebnahme des Werks in Malaysia ist ein wichtiger Schritt, um unser Angebot an 1-Tages-Kontaktlinsen, einer Kategorie mit weltweit schnell wachsender Nachfrage, deutlich zu erhöhen. Diese neue Anlage wird es uns ermöglichen, strategische globale Partnerschaften zu beschleunigen, die unser langfristiges Wachstum unterstützen."

Mit dem Start der kommerziellen Produktion wird Menicon seine Fähigkeit weiter stärken, Kunden in Europa, Nordamerika, anderen globalen Märkten und Japan mit hochwertigen Produkten zu beliefern, die auf japanischer Handwerkskunst und präziser Fertigung sowie der firmeneigenen SMART TOUCH-Technologie basieren.

Da der weltweite Markt für 1-Tages-Kontaktlinsen weiter wächst, möchte Menicon seine Präsenz weiter ausbauen und durch die Verbesserung der Sehkraft von Menschen auf der ganzen Welt weiterhin langfristigen Wert für die Gesellschaft schaffen.

