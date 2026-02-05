Die Luft ist erst einmal raus. Der Dax sucht derzeit nach einer klaren Richtung. Nach oben kann er nicht, nach unten will er nicht - so oder so ähnlich lässt sich die aktuelle Konstellation salopp zusammenfassen.Dem Dax fehlt es an Momentum, um die 25.000er Marke in Gefahr zu bringen. Gleichzeitig ist er noch so stabil, dass die Unterseite nicht ins Rutschen gerät. Über kurz oder lang muss es zur Entscheidung über eine klare Richtung kommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
