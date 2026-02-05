DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Ströer - Raum für Spekulation - Nach geplatzten Übernahmefantasien und Werbeflaute könnte es wieder aufwärts gehen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Ströer - Raum für Spekulation

Nach geplatzten Übernahmefantasien und Werbeflaute könnte es wieder aufwärts gehen

Frankfurt am Main, 05.02.2026 (pta000/05.02.2026/10:00 UTC+1)

Frankfurt/M., 05.02.2026 - Die Hoffnungen auf ein milliardenschweres Übernahmeangebot für das Kerngeschäft der Ströer SE sind erst mal vom Tisch. Immerhin aber erweist sich die digitale Außenwerbung in der Konjunkturflaute als Stabilisator.

Immer wieder gab es in der jüngeren Vergangenheit Gerüchte um eine Übernahme des Kerngeschäfts von Ströer - zuletzt im vergangenen Herbst. Den Erzählungen zufolge plante eine Gruppe um das US-Privat Equity-Unternehmen I Squared Capital ein Angebot. Das Ströer-Kerngeschäft könne mit EUR 3.5 Mrd. bewertet werden, hieß es. Zum Vergleich: Die Börse misst dem Unternehmen derzeit einen Wert von rund EUR 2 Mrd. bei.

Immer wieder platzten diese Übernahmefantasien allerdings - so auch dieses Mal: Den Gerüchten zufolge konnte I Squared nicht genügend Co-Investoren gewinnen. Als Gründe wurden die schwache Konjunktur in Deutschland, der abgekühlte europäische Werbemarkt, aber auch Zweifel am Werbegeschäft insgesamt sowie Uneinigkeit über die Bewertung des Kerngeschäfts genannt.

Digitalgeschäft stabilisiert Umsatz

Zuletzt litt Ströer unter der schwachen konjunkturellen Lage in Deutschland. Immerhin brachte das Digital-Geschäft die Umsätze in den ersten neun Monaten in ein knappes Plus. Und auch für die Zukunft stützt sich ein großer Teil der Hoffnungen auf die weitere Digitalisierung der Außenwerbung.

Die Aktie der Ströer SE kann derzeit getrost als günstig wie noch nie bezeichnet werden. Das bezieht sich auf den Aktienkurs wie auf das KGV, das für den erwarteten 2025er-Gewinn bei 14 liegt und bis 2027 deutlich unter 10 rutscht. Das lässt Value-Anleger aufhorchen. Vor allem bietet Ströer Raum für diverse Spekulationen - insbesondere auf ein Wiederaufflammen von Übernahmegerüchten oder positive Unternehmensmeldungen rund um eine mögliche Belebung des Werbemarkts. De facto verfügt Ströer über ein robustes Kerngeschäft im Out-of-Home-Markt und über hohe Potenziale in der weiteren Digitalisierung. Anleger sollten die Entwicklung des Werbemarktes insgesamt im Blick behalten und mit einem weiterhin volatilen Markt- und Kursverlauf rechnen.

Der ausführliche Bericht über die Ströer SE wird in der Februar-Ausgabe 2026 des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de.

Über das Nebenwerte-Journal Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

