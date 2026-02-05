Rationals starkes Jahresende liefert eine solide Unterstützung für den positiven Momentum auf dem Weg in das Jahr 2026. Die Umsätze und Margen im vierten Quartal lagen über unseren Schätzungen und unterstreichen den operativen Hebel, da sich die Volumina normalisieren. Dies deutet darauf hin, dass die laufende Expansion der Vertriebsmitarbeiter in höherwertiges, nachhaltiges Wachstum umschlägt. Die Gruppe befindet sich trotz Währungs- und Zollbelastungen sowie ungleichmäßiger regionaler Nachfrage fest innerhalb ihres historischen Wachstumsbereichs, wobei diszipliniertes Kostenmanagement und Beschaffungsvorteile die erhöhten Ausgaben für Forschung und Entwicklung ausgleichen. Aus qualitativer Sicht wird das Momentum durch eine robuste Ausführung in Europa (außer Deutschland) und Nordamerika angetrieben, während die kontinuierliche Überperformance des iVario als Schlüsselwachstumsfaktor und die stabile Nachfrage nach iCombi den installierten Bestand und die Chancen im Aftermarket unterstützen. Asien bleibt dagegen das einzige Schwachfeld. Der starke Abschluss reduziert somit kurzfristige Wachstumsbedenken und untermauert unser BUY-Rating sowie unser leicht angehobenes Kursziel von 820,00 EUR (zuvor 800 EUR). Dies impliziert ein Prämienniveau, das unserer Meinung nach aufgrund der Ertragsqualität und des langfristigen Wachstumsprofils von Rational verteidigbar ist und einem KGV von 35x für 2026E entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rational-ag





