DJ Bilfinger baut mit an grüner Wasserstoffanlage für BP
DOW JONES--Bilfinger hat als Teil eines Konsortiums von BP einen Auftrag über Vorfertigungs-, Montage- und Installationsleistungen für einen neuen Elektrolyseur zur Produktion von grünem Wasserstoff erhalten. Wie der Industriedienstleister mitteilte, wird er unter anderem für die Vorfertigung, Montage und Installation von Rohrleitungen und Anlagenkomponenten, die Wärme- und Kältedämmung und die Installation von HVAC-Systemen zuständig sein. Die Anlage mit einer geplanten Leistung von 100 Megawatt soll die bisher größte Produktionsanlage dieser Art für grünen Wasserstoff von BP werden und zugleich die erste, die das Unternehmen vollständig besitzen und betreiben wird. Nach vollständiger Inbetriebnahme - diese ist für 2027 geplant - soll die Elektrolyseanlage jährlich bis zu 11.000 Tonnen grünen Wasserstoff erzeugen.
February 05, 2026 05:56 ET (10:56 GMT)
