© Foto: Barrick Gold CorporationGold-und Kupferminenbetreiber Barrick Mining veröffentlicht seine Geschäftszahlen. Wie sieht der Ausblick des Miners nach dem Gold-Crash aus?Barrick Mining veröffentlichte am Donnerstag die operativen und finanziellen Ergebnisse für das abgelaufene Quartal. Die harten Fakten: Barrick produzierte im Quartal 871.000 Unzen Gold und 62.000 Tonnen Kupfer. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Umsatz von 6 Milliarden US-Dollar sowie einen operativen Cashflow von 2,73 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 1,62 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie stieg im Vergleich zum dritten Quartal um 88 Prozent auf 1,04 US - Dollar (1,43 US-Dollar im vierten Quartal). Für das Gesamtjahr 2025
