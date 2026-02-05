NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 71 Pence auf "Underweight" belassen. Die Serviceumsätze der Briten seien etwas mau, schrieb Akhil Dattani am Donnerstag nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal. Der Rückgang im deutschen Breitbandgeschäft spiegele den Ansatz Wert vor Volumen wider./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BH4HKS39
© 2026 dpa-AFX-Analyser