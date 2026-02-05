Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
FR001400UT31 Adomos S.A. 05.02.2026 FR00140153H3 Adomos S.A. 06.02.2026 Tausch 10000:1
CA74167W1032 Primary Hydrogen Corp. 05.02.2026 CA74167W2022 Primary Hydrogen Corp. 06.02.2026 Tausch 10:1
