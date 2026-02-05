The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.02.2026.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.02.2026

.

ISIN Name

US39530LAD29 GREENKO DUTCH 21/26 144A

CA74167W1032 PRIMARY HYDROGEN CORP.

FR001400UT31 ADOMOS S.A. EO -,0001

USV28479AA77 DIAMOND II 23/26 REGS





