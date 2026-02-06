The following instruments on XETRA do have their first trading 06.02.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.02.2026Aktien1 US82322J1079 Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. GDR2 AU0000156143 Charger Metals NL3 AU0000050536 Cyprium Metals Ltd.4 FR00140153H3 Adomos S.A.5 CA74167W2022 Primary Hydrogen Corp.Anleihen1 US025816EN59 American Express Co.2 ES0000090979 Junta de Andalucía3 US910047AM17 United Airlines Holdings Inc.4 US025816ES47 American Express Co.5 US55903VBW28 Discovery Global Holdings Inc.6 IT0005694630 Italien, Republik7 XS1414120359 Morgan Stanley8 XS3289873179 Nextera Energy Capital Holdings Inc.9 US92826CAZ59 VISA Inc.10 US92826CBA99 VISA Inc.11 US92826CBB72 VISA Inc.12 CH1504033668 British Columbia, Provinz13 CH1504033676 British Columbia, Provinz14 CA135087U287 Canada, Government of...15 XS3292029769 Alpha Bank S.A.16 US53944YBG70 Lloyds Banking Group PLC17 XS3289873419 Nextera Energy Capital Holdings Inc.18 XS3289620042 Skandinaviska Enskilda Banken AB19 SK4000028809 Tatra Banka AS20 XS3275877143 Vanguard International Semiconductor Corp.21 DE000BYL0HK8 Bayerische Landesbank22 XS3293838812 Ceská Sporitelna AS23 US53944YBJ10 Lloyds Banking Group PLC24 XS3285552710 New Development Bank25 US695114DG09 PacifiCorp26 US060505GQ16 Bank of America Corp.27 US298785KP00 European Investment Bank (EIB)28 XS3292846030 Kreditanstalt für Wiederaufbau29 DE000HEL0SH9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale30 DE000HEL0SF3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 XS3293834662 Türkei, Republik32 US92826CAY84 VISA Inc.