Im angeschlagenen Tech-Markt versucht sich die Nvidia-Aktie heute an einer Stabilisierung. Unterdessen rückt auch das politische Risiko wieder nach vorn. Nvidia hat die Trump-Regierung informiert, dass die neuen Exportregeln für China das eigene Geschäft empfindlich treffen könnten. Zu strenge Auflagen drohten die Nachfrage zu zerstören.Damit wäre auch der Plan von US-Präsident Donald Trump gefährdet, der vorsieht, über eine Abgabe von 25 Prozent an Chip-Exporten mitzuverdienen. Hinter den Kulissen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
