Domat/Ems - Die Ems-Chemie hat im Geschäftsjahr 2025 bei einem etwas tieferen Umsatz den Gewinn abermals gesteigert. Geholfen hat eine Verkaufsoffensive mit profitablen Neugeschäften. Auch die Ausschüttung an die Aktionäre steigt. Wie das von der SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher geführte Unternehmen am Freitag mitteilte, ging der Umsatz um 5,8 Prozent auf 1,95 Milliarden Franken zurück. Um Währungseffekte bereinigt sanken die Einnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab