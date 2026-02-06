Kostenloses Webinar-Special "HSBC Daily Trading live - Edelmetalle"



Diese Schlüsselmarken sollte Sie bei Gold und Silber kennen!



Zum Wochenausklang möchten wir Sie herzlich zu unserem heutigen Webinar-Special "HSBC Daily Trading live - Edelmetalle" einladen. Vom Momentumtrade zum Momentumcrash! Profitieren Sie vom Wissen unseres Leiters für Technische Analyse, Jörg Scherer. Erfahren Sie wie es nun nach dem Kurseinbruch bei Gold und Silber weitergehen kann. Er wird Ihnen zeigen welche charttechnischen Unterstützungen jetzt Orientierung geben und wo relevante Unterstützungen und Widerstände liegen. Finden Sie heraus, warum Anlegerinnen und Anleger in den kommenden Tagen und Wochen weiter mit erhöhter Volatilität rechnen dürfen.



In dem heutigem Webinar-Special wird Jörg Scherer gemeinsam mit Ihnen um 16:00 Uhr die wichtigsten Edelmetallcharts analysieren. Kurz, knackig und auf den Punkt gebracht. Starten Sie optimal informiert ins Wochenende.



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



