PTA-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Fakultativer Optionszeitraum für maximal 500.000 Optionsscheine 2023/2027 beschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige

Altech Advanced Materials AG: Fakultativer Optionszeitraum für maximal 500.000 Optionsscheine 2023/2027 beschlossen

Heidelberg (pta000/06.02.2026/16:15 UTC+1)

Altech Advanced Materials AG - Fakultativer Optionszeitraum für maximal 500.000 Optionsscheine 2023/2027 beschlossen

Heidelberg - Vorstand und Aufsichtsrat der Altech Advanced Materials AG ("AAM" oder die "Gesellschaft") (FRA: AMA) haben heute beschlossen einen Fakultativen Optionszeitraum (wie in Ziffer 3.2 der Optionsscheinbedingungen definiert) für die Optionsscheine 2023/2027 innerhalb des ersten Halbjahres 2026 zu öffnen.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2023 insgesamt 3.531.250 auf den Inhaber lautende Optionsscheine ohne Nennbetrag ausgegeben, die jeweils zum Erwerb einer Aktie der Emittentin zum Ausgabebetrag / Bezugspreis von 1,00 EUR je Aktie oder, nach Wahl des Vorstands der Emittentin, zu einem Barausgleich berechtigen ("Optionsscheine").

Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft gemäß Ziffer 3.2 der Optionsscheinbedingungen beschlossen, innerhalb des ersten Halbjahres 2026 einen Fakultativen Optionszeitraum festzulegen. Während dieses Zeitraumes sollen die Inhaber von Optionsscheinen das Optionsrecht für maximal 500.000 Optionsscheine ausüben können und zum Bezugspreis von 1,00 EUR je Aktie insgesamt 500.000 neue Aktien beziehen können. Der Vorstand wird den genauen Zeitraum in dem Inhaber von Optionsscheinen neue Aktien der Gesellschaft durch Ausübung ihrer Optionen beziehen können mitteilen, sobald dieser feststeht.

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Beteiligungsgesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, über die Beteiligung an der Altech Batteries Ltd, Australien, ("ATC") mit CERENERGY am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz sowie dem innovativen Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) - Silumina Anodes - am Markt von Lithium-Ionen-Batterien zu partizipieren.

Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com

Altech Advanced Materials AG

Vorstand: Hansjörg Plaggemars Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg info@altechadvancedmaterials.com Tel: + 49 6221 649 2482

Aussender: Altech Advanced Materials AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-82 E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com Website: www.altechadvancedmaterials.com ISIN(s): DE000A31C3Y4 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt

