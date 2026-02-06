Anzeige
Mehr »
Freitag, 06.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Kupfer im Fokus: Warum US-Projekte jetzt neu gelesen werden
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A31C3Y | ISIN: DE000A31C3Y4 | Ticker-Symbol: AMA
Tradegate
06.02.26 | 16:18
1,020 Euro
+17,92 % +0,155
Branche
Chemie
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
ALTECH ADVANCED MATERIALS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALTECH ADVANCED MATERIALS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,8251,00018:29
0,8251,00016:31
Dow Jones News
06.02.2026 16:51 Uhr
362 Leser
Artikel bewerten:
(2)

PTA-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Fakultativer Optionszeitraum für maximal 500.000 Optionsscheine 2023/2027 beschlossen

DJ PTA-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Fakultativer Optionszeitraum für maximal 500.000 Optionsscheine 2023/2027 beschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige

Altech Advanced Materials AG: Fakultativer Optionszeitraum für maximal 500.000 Optionsscheine 2023/2027 beschlossen

Heidelberg (pta000/06.02.2026/16:15 UTC+1)

Altech Advanced Materials AG - Fakultativer Optionszeitraum für maximal 500.000 Optionsscheine 2023/2027 beschlossen

Heidelberg - Vorstand und Aufsichtsrat der Altech Advanced Materials AG ("AAM" oder die "Gesellschaft") (FRA: AMA) haben heute beschlossen einen Fakultativen Optionszeitraum (wie in Ziffer 3.2 der Optionsscheinbedingungen definiert) für die Optionsscheine 2023/2027 innerhalb des ersten Halbjahres 2026 zu öffnen.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2023 insgesamt 3.531.250 auf den Inhaber lautende Optionsscheine ohne Nennbetrag ausgegeben, die jeweils zum Erwerb einer Aktie der Emittentin zum Ausgabebetrag / Bezugspreis von 1,00 EUR je Aktie oder, nach Wahl des Vorstands der Emittentin, zu einem Barausgleich berechtigen ("Optionsscheine").

Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft gemäß Ziffer 3.2 der Optionsscheinbedingungen beschlossen, innerhalb des ersten Halbjahres 2026 einen Fakultativen Optionszeitraum festzulegen. Während dieses Zeitraumes sollen die Inhaber von Optionsscheinen das Optionsrecht für maximal 500.000 Optionsscheine ausüben können und zum Bezugspreis von 1,00 EUR je Aktie insgesamt 500.000 neue Aktien beziehen können. Der Vorstand wird den genauen Zeitraum in dem Inhaber von Optionsscheinen neue Aktien der Gesellschaft durch Ausübung ihrer Optionen beziehen können mitteilen, sobald dieser feststeht.

Der Vorstand

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Beteiligungsgesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, über die Beteiligung an der Altech Batteries Ltd, Australien, ("ATC") mit CERENERGY am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz sowie dem innovativen Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) - Silumina Anodes - am Markt von Lithium-Ionen-Batterien zu partizipieren.

Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com

Altech Advanced Materials AG

Vorstand: Hansjörg Plaggemars Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg info@altechadvancedmaterials.com Tel: + 49 6221 649 2482

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Altech Advanced Materials AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Hansjörg Plaggemars 
Tel.:         +49 6221 64924-82 
E-Mail:        info@altechadvancedmaterials.com 
Website:       www.altechadvancedmaterials.com 
ISIN(s):       DE000A31C3Y4 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770390900876 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 10:15 ET (15:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.