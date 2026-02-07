Der Shakeout: Silber hat genau das getan, was echte Bullenmärkte immer tun - es hat die Touristen abgeschüttelt

Anzeige / Werbung

Silber hat genau das geliefert, was man in einem echten Bullenmarkt erwartet.

Willkommen zurück, liebe Leser,

zuerst der explosive Anstieg auf neue Allzeithochs …

dann ein brutaler Rücksetzer, der Hebelpositionen zerstört, Momentum-Trader aus dem Markt wirft und schwache Hände vertreibt.

Und jetzt kommt der Teil, der wirklich zählt.

Silber erholt sich wieder.

Anfang Februar 2026 notiert Silber wieder bei rund 77 US-Dollar pro Unze nach dem jüngsten Abverkauf.

Das ist kein Einbruch. Das ist kein gescheiterter Rallye-Versuch.

Das ist die Reset-Phase eines hochvolatilen Bullenmarktes.

Jeder historische Silberbullenmarkt sah so aus:

explosive Aufwärtsbewegungen

harte, schnelle Korrekturen

extreme Volatilität

und anschließend Kapital, das sich wieder auf Qualität konzentriert

Das ist kein Momentumverlust.

Das ist ein Markt, der Disziplin erzwingt.

Und genau in dieser Phase wird das wirklich große Geld verdient.



Warum diese Phase Gewinner von Lärm trennt

Die größten Gewinne bei Silberaktien entstehen nicht dann, wenn der Silberpreis ruhig und gleichmäßig steigt.

Sie entstehen, wenn:

schwache Hände aus dem Markt gespült werden

Kapital selektiv wird

und Investoren aufhören, Schlagwörtern hinterherzulaufen - und beginnen, für Assets, Teams und Glaubwürdigkeit zu zahlen

Oder anders gesagt:

Der Markt stellt plötzlich eine unbequeme Frage:

Welche Unternehmen verdienen Kapital, wenn Silber hoch bleibt - und nicht nur kurzzeitig explodiert?

Genau an diesem Punkt rückt Pacifica Silver Corp. ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

Pacifica ist für die "selektives Kapital"-Phase gebaut

Pacifica ist kein Momentum-Trade.

Es ist eine district-scale Silber-Explorationsstory, die jetzt perfekt positioniert ist - genau in dem Moment, in dem der Markt sich von Hype weg und hin zu Substanz bewegt.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Claudia-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Durango, erfüllt genau die Kriterien, die in volatilen Märkten entscheidend sind:

100% Eigentum

11.876 Hektar in einem historischen Bergbaudistrikt

in einem historischen Bergbaudistrikt über 30 Kilometer kartierte Gangstreichlänge

mehrere frühere Kleinminen

und nur rund 10% der bekannten Gänge wurden bisher ernsthaft bebohrt

Dieser letzte Punkt ist der entscheidende Hebel, den der Markt regelmäßig unterschätzt.

Das ist keine Ein-Ader-Wette.

Das ist ein großes mineralisiertes System, das mit moderner Exploration gerade erst beginnt.

In einem Silbermarkt, der Investoren zur Auswahl zwingt, zählt Größe wieder.

Glaubwürdigkeit ist Währung, wenn Silber volatil wird

Hier trennt sich Pacifica endgültig vom Rest des Feldes.

Viele Junior-Explorer sprechen von "strategischem Interesse".

Pacifica hat es direkt im Aktionärsregister.

Zu den Aktionären gehören:

Vizsla Silver Corp.

First Majestic Silver Corp.

Silvercorp Metals Inc.

Eric Sprott

Das ist kein kurzfristiges Kapital.

Das sind Produzenten, Betreiber und der einflussreichste Edelmetall-Investor der Welt, die ihren Namen unter diese Story setzen.

In ruhigen Märkten ist das ein Bonus.

In volatilen Märkten wird es entscheidend.

Denn wenn Unsicherheit steigt, verschwindet Kapital nicht -

es versteckt sich in Glaubwürdigkeit.

Und genau die bringt Pacifica mit.

Der Analyst-Trigger: Raymond James zieht eine klare Linie

Die Shakeout-Phase schafft noch etwas Wichtiges:

Sie öffnet Raum für neue Bewertungsanker.

Genau das ist jetzt passiert.

Raymond James hat die Coverage von Pacifica Silver aufgenommen mit:

einer Outperform-Einstufung

und einem Kursziel von 2,85 CAD

Diese Zahl ist wichtig - nicht als Versprechen, sondern weil sie dem Markt erlaubt, Erwartungen neu zu kalibrieren.

Die Raymond James-These ist klar und institutionell:

ein großes, unterexploriertes Silber-Gold-System

in einer bewährten Bergbaujurisdiktion in Mexiko

unterstützt von Silberproduzenten

mit aktivem Bohrprogramm und Finanzierung

und bewertet mit einem Abschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen

In volatilen Edelmetallmärkten wirkt Analysten-Coverage wie Schwerkraft.

Sie zwingt Kurse nicht sofort nach oben - aber sie zieht Aufmerksamkeit, Kapital und Vergleiche an.

Für Pacifica kommt diese Coverage nach dem Shakeout - nicht davor.

Das Timing ist entscheidend.

Warum der Shakeout Pacifica hilft - und nicht schadet

Die unbequeme Wahrheit, die viele Privatanleger übersehen:

Korrekturen stärken echte Geschichten.

Sie spülen:

kurzfristiges Geld

Hebel

fehlende Überzeugung

aus dem Markt.

Zurück bleiben:

finanzierte Unternehmen

aktive Bohrprogramme

institutionelle Investoren, die keine Schlagzeilen handeln

Pacifica geht in diese Phase mit:

Cash in der Kasse

laufenden Bohrungen

produzentengeführten Aktionären

und jetzt auch Sell-Side-Validierung

Silber muss nicht morgen neue Allzeithochs erreichen, damit dieses Setup funktioniert.

Es muss nur strukturell hoch bleiben - und 85-Dollar-Silber erfüllt genau das.

Die zentrale Erkenntnis, die man nicht ignorieren sollte

Silber ist nicht gescheitert.

Es hat resettiert.

Und Reset-Phasen sind genau die Momente, in denen der Markt aufhört, Lärm zu belohnen - und beginnt, Qualität neu zu bewerten.

Pacifica Silver braucht keinen perfekten Silber-Chart.

Es braucht:

Kapital, das sich auf Glaubwürdigkeit konzentriert

Bohrergebnisse, die das System weiter öffnen

und einen Markt, der dieselbe Frage stellt, die Volatilität immer erzwingt:

Wer ist real - und wer war nur auf der Mitfahrt?

Mit einem district-scale Asset, Elite-Aktionären und einem Analysten-Kursziel von 2,85 CAD ist Pacifica exakt dort positioniert, wo selektives Kapital als Nächstes landet.



