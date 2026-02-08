ZenaTech stärkt Präsenz im Großraum Washington mit zweiter Übernahme

Anzeige / Werbung

ZenaTech, Inc., ein Anbieter von Technologielösungen mit Fokus auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing, hat ein Übernahmeangebot für eine seit rund 30 Jahren bestehende Landvermessungsfirma mit Sitz in Virginia unterzeichnet. Das Unternehmen verfügt über einen etablierten Kundenstamm im Großraum Washington, D.C. Nach dem geplanten Abschluss dieser Transaktion und in Kombination mit einer bereits zuvor angekündigten Übernahme will ZenaTech seine Präsenz im Bereich Drone-as-a-Service in der Metropolregion deutlich ausbauen. Im Mittelpunkt steht dabei die gezielte Erschließung von Einsatzmöglichkeiten für DaaS-Lösungen bei mehreren Bundesbehörden.

Der Großraum Washington, D.C. zählt zu den strategisch wichtigsten Märkten in den Vereinigten Staaten. Mit der möglichen Übernahme will ZenaTech seine Position im regionalen DaaS-Markt stärken und von der wachsenden Nachfrage nach fortschrittlichen Drohnendienstleistungen im Umfeld von Bundesbehörden profitieren. Gleichzeitig soll der Ausbau der regionalen Präsenz dazu beitragen, bestehende Beziehungen zu Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden zu vertiefen und langfristige Infrastruktur- sowie Modernisierungsprojekte zu begleiten.

Fokus auf Behörden und wachsende Nachfrage nach DaaS

ZenaTech sieht sich gut aufgestellt, Behörden autonome Drohnenplattformen bereitzustellen, mit denen Inspektions-, Vermessungs- und Compliance-Aufgaben effizienter umgesetzt werden können, ohne dass die Auftraggeber selbst in eigene Drohnenflotten investieren müssen. Die geplante Expansion in die Metropolregion D.C. eröffnet aus Sicht des Unternehmens zusätzliche Umsatzchancen, insbesondere auch für die firmeneigenen ZenaDrone-Plattformen.

Die zu übernehmende Landvermessungsfirma aus Virginia bietet ein breites Spektrum an Vermessungsdienstleistungen für Gewerbe-, Industrie- und Luftfahrtinfrastrukturen im Großraum Washington, D.C. an. Sie betreut Kunden mit hohen regulatorischen und operativen Anforderungen. Durch die Integration der drohnenbasierten Technologien von ZenaTech sollen neue Einsatzfelder erschlossen werden, darunter die Echtzeitüberwachung von Bauprojekten, erweiterte Umwelt- und Forstkartierungen sowie ein effizienteres Management öffentlicher Bauvorhaben. Ziel ist eine schnellere Projektabwicklung, höhere Datenqualität und eine verbesserte Infrastrukturplanung.

Globales DaaS-Netzwerk als Wachstumsbasis

Mit seiner Drone-as-a-Service-Plattform ermöglicht ZenaTech Unternehmens- und Regierungskunden einen On-Demand- oder abonnementbasierten Zugang zu drohnenbasierten Dienstleistungen. Dazu zählen unter anderem Vermessungen, Inspektionen, Wartungsarbeiten, Hochdruckreinigungen, Bestandsverwaltung und Anwendungen in der Präzisionslandwirtschaft. Kunden profitieren dabei von geringeren Investitions- und Betriebskosten, da der Besitz eigener Maschinen und Geräte entfällt.

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens basiert auf der Übernahme etablierter, profitabler Dienstleister, die bislang überwiegend mit klassischen Methoden arbeiten und für den Einsatz moderner Drohnentechnologien geeignet sind. Auf diese Weise baut ZenaTech ein globales, multiservicefähiges DaaS-Netzwerk mit lokalen Standorten auf, das sich auf wiederkehrende Kunden und stabile Umsätze stützt. Der Fokus liegt auf einer Drohnenintegration der nächsten Generation, die Geschwindigkeit, Präzision, datenbasierte Entscheidungen und Sicherheitsvorteile vereint. Parallel dazu treibt ZenaTech den weiteren Ausbau seines internationalen Geschäfts, seines Standortnetzwerks sowie die Einführung neuer Drohnenlösungen und Dienstleistungen voran.

-------

Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-unterzeichnet-uebernahmeangebot-fuer-eine-zweite-landvermessungsfirma-in-virginia-und-staerkt-damit-die-chancen-fuer-sein-drone-as-a-service-geschaeft-bei-den-bundesregierungsstellen-in-der-metropolregion-d-c/5029168/

Disclaimer/Risikohinweis ZenaTech

Interessenkonflikte: Mit ZenaTech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ZenaTech. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ZenaTech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von ZenaTech einsehen: https://www.zenatech.com/de/datenschutzrichtlinie/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post ZenaTech stärkt Präsenz im Großraum Washington mit zweiter Übernahme appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA98936T2083