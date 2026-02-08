Brasiliens Moment bei Seltenen Erden schärft sich, da Meteoric den Maßstab setzt und Canamera Energy voranschreitet.

Anzeige / Werbung

Überzeugende Daten aus Meteorics Caldeira-Projekt verändern die Einschätzung des Potenzials brasilianischer ionischer Tonlagerstätten, während Canamera Energy in der Nähe leise eine frühe Explorationsphase vorantreibt.

Brasiliens Aufstieg zu einem Wettbewerber im Bereich seltener Erden ist nicht länger theoretisch. Neue Projektdaten - insbesondere aus der Vorzeigeentwicklung Caldeira von Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3) - geben dem Markt ein klareres Bild von Größenordnung, Wirtschaftlichkeit und strategischer Relevanz. Gleichzeitig positionieren sich Akteure in früheren Entwicklungsstadien wie Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003), um von derselben geologischen These zu profitieren, wenn auch zu einem deutlich früheren Zeitpunkt auf der Entwicklungskurve.

Zusammen tragen diese Projekte dazu bei, die Wahrnehmung Brasiliens als ernsthafte, langfristige Quelle seltener Erdelemente (REEs) außerhalb Chinas neu zu formen.

Meteoric setzt die Messlatte hoch

Das Caldeira-Projekt von Meteoric Resources ist zu einem Referenzpunkt für Brasiliens Geschichte der ionischen Adsorptions-Tonlagerstätten geworden. Eine Investorenpräsentation vom November 2025 zeigte Kennzahlen, die selbst im globalen Kontext herausragen. Caldeira wird inzwischen als die weltweit größte ionische Ton-Rohstoffressource für seltene Erden beschrieben, mit gemeldeten 1,5 Milliarden Tonnen bei einem Gehalt von 2.359 ppm Gesamt-Seltenerdoxide.

Darin enthalten ist eine höhergradige Reserve von 103 Millionen Tonnen mit 4.091 ppm TREO, was sowohl die Größenordnung als auch die Qualität unterstreicht. Ebenso wichtig ist, dass das Projekt auf einem relativ einfachen Verarbeitungsansatz basiert: Laugung mit geringer Säurestärke und ohne Bedarf an einem Tailings-Damm - Eigenschaften, die zentral für die Attraktivität ionischer Tonsysteme sind.

Auch aus wirtschaftlicher Sicht sind die Zahlen bemerkenswert. Meteoric weist einen Kapitalwert nach Steuern (NPV 8%) von 1,3 Milliarden US-Dollar sowie eine interne Rendite von rund 39% aus, basierend auf Investitionskosten von etwa 443 Millionen US-Dollar und einer angestrebten Finanzierungsstruktur von 60/40 Fremd- zu Eigenkapital. Die erste Produktion wird jedoch erst 2028 erwartet - ein Hinweis sowohl auf den Anspruch des Projekts als auch auf sein noch frühes Entwicklungsstadium.

Bestätigung für Brasiliens Modell der ionischen Tonlagerstätten

Obwohl Caldeira noch Jahre von der Produktion entfernt ist, liegt seine Bedeutung in der Bestätigung. Es zeigt, dass Brasilien ionische Tonsysteme von relevanter Größenordnung, günstiger Metallurgie und plausibler Wirtschaftlichkeit innerhalb einer stabilen Bergbaujurisdiktion beherbergen kann. Diese Validierung hat Auswirkungen weit über Meteorics eigenen Projektbestand hinaus.

Für Investoren und Branchenbeobachter liefert Caldeira einen Bewertungsrahmen für andere brasilianische ionische Tonprojekte. Zugleich rückt es benachbarte Regionen, insbesondere im Bundesstaat Minas Gerais, stärker in den Fokus, wo ähnliche geologische Bedingungen herrschen.

Canameras Turvolândia: Früh, aber strategisch

Vor diesem Hintergrund erhält das Turvolândia-Projekt von Canamera Energy Metals zusätzliche Bedeutung. Es liegt unmittelbar östlich des alkalischen Komplexes Poços de Caldas im Süden von Minas Gerais. Obwohl Turvolândia sich in einem viel früheren Lebenszyklus befindet als Caldeira, teilt es wichtige geologische Merkmale: stark verwitterte, tonreiche Profile über an seltenen Erden angereicherten alkalischen Gesteinen.

Mitte November 2025 begann Canamera sein erstes Bohrprogramm (Phase 1) in Turvolândia. Das rund 1.000 Meter umfassende Programm soll Mächtigkeit und seitliche Kontinuität oberflächennaher, in ionischem Ton gebundener Mineralisierung in drei prioritären Zielgebieten testen. Bis Mitte Dezember war etwa ein Drittel der geplanten Schneckenbohrungen abgeschlossen, bevor die Arbeiten über die Feiertage pausierten.

Im Gegensatz zur fortgeschrittenen Ressourcenbasis von Meteoric befindet sich Turvolândia klar noch in der "Proof-of-Concept"-Phase. Die aktuellen Bohrungen konzentrieren sich auf Geometrie und Kontinuität statt auf die Optimierung des Erzgehalts - ein notwendiger erster Schritt, um festzustellen, ob das Projekt letztlich einem ähnlichen Entwicklungspfad folgen könnte.

Optionalität in einer sicheren Jurisdiktion

Canamera hält eine Option zum Erwerb von 100% an Turvolândia, vorbehaltlich gestaffelter Zahlungen und Explorationsverpflichtungen. Diese Struktur begrenzt das anfängliche Risiko, erhält jedoch das Aufwärtspotenzial, falls die Explorationsergebnisse ermutigend ausfallen. Die große Flächenausdehnung des Projekts ermöglicht zudem Flexibilität bei der weiteren Zieldefinition.

Das juristische Umfeld Brasiliens erhöht die Attraktivität zusätzlich. Etablierte Bergbaugesetze, erfahrene Aufsichtsbehörden und vorhandene Infrastruktur unterscheiden das Land von vielen aufstrebenden Seltene-Erden-Jurisdiktionen. Da Lieferketten für Magnetmetalle zunehmend geopolitisch betrachtet werden, gewinnen diese Faktoren an Gewicht.

Vom Maßstab zur Projektpipeline

Das Caldeira-Projekt von Meteoric hat einen hohen Maßstab dafür gesetzt, was brasilianische ionische Tonlagerstätten langfristig erreichen könnten. Canamera Energy hingegen repräsentiert die Pipeline - frühphasiger, weniger im Rampenlicht, aber tätig innerhalb eines nun bestätigten geologischen und regulatorischen Rahmens.

Während die Explorationsergebnisse aus Turvolândia im Jahr 2026 ausgewertet werden, wird der Markt genau hinschauen. Vergleiche mit Caldeira sind zwar verfrüht, doch die Geschichte der seltenen Erden in Brasilien weitet sich eindeutig aus - von einem einzelnen herausragenden Projekt hin zu einer vielfältigeren und glaubwürdigeren Entwicklungslandschaft.

Quellen:

web: https://canamerametals.com/canamera-advances-maiden-drill-program-at-turvolandia-rare-earths-project-in-brazil/

web: https://rareearthexchanges.com/news/meteoric-resources-and-the-80-dream-hype-hard-numbers-and-the-real-rare-earth-story/

Canamera Energy Metals Corp.

Land: Kanadisch

ISIN: CA13711A1003



https://canamerametals.com/

