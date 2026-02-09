|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|APPLE INC
|US0378331005
|0,26 USD
|0,22 EUR
|CAPITAL BANCORP INC
|US1397371006
|0,12 USD
|0,1015 EUR
|H2O AMERICA
|US7843051043
|0,44 USD
|0,3723 EUR
|HANMI FINANCIAL CORPORATION
|US4104952043
|0,28 USD
|0,2369 EUR
|HBT FINANCIAL INC
|US4041111067
|0,23 USD
|0,1946 EUR
|MAINSTREET BANCSHARES INC
|US56064Y1001
|0,1 USD
|0,0846 EUR
|MATTHEWS INTERNATIONAL CORPORATION
|US5771281012
|0,255 USD
|0,2158 EUR
|SIERRA BANCORP
|US82620P1021
|0,26 USD
|0,22 EUR
|SOUND FINANCIAL BANCORP INC
|US83607A1007
|0,21 USD
|0,1777 EUR
|US GLOBAL INVESTORS INC
|US9029521005
|0,0075 USD
|0,0063 EUR
