Der DAX ist am Freitag nach drei Verlusttagen in Folge mit Gewinnen ins Wochenende gegangen. Der deutsche Leitindex legte am Freitag 0,9 Prozent zu auf 24.721,46 Zähler. Und auch der Start in die neue Woche sieht freundlich aus. Der Broker IG taxiert den DAX am frühen Morgen 0,3 Prozent höher auf 24.793 Punkte.Vor wichtigen Konjunkturdaten am Mittwoch und Freitag - hier stehen in den USA der Arbeitsmarktbericht und Inflationsdaten auf dem Programm - bleibt es zum Wochenstart auf der Terminseite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär