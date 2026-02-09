Die UniCredit hat heute Morgen überraschend starke Zahlen vorgelegt. CEO Andrea Orcel stellt nun höhere Ausschüttungen in den Fokus der Strategie, was die kommenden Jahre betrifft. Zudem gibt es neue Aussagen zur Commerzbank-Beteiligung und einer möglichen Übernahme. Aber auch anderswo dürften sich die Italiener derzeit nach Zielen umschauen.Mit 10,6 Milliarden Euro Nettogewinn übertraf die UniCredit erneut die Erwartungen der Analysten und machte noch mehr Überschuss als im Vorjahr. Doch Orcel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär