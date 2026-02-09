Japanische Rüstungsaktien: Elon Musk: Stadt auf dem Mond, Novo: Hims gibt auf und Allianz: Kaufempfehlung

Das Theater um eine billige Abnehmpille von Hims & Hers ist vom Tisch. Nachdem die FDA eingeschritten ist, hat die Telemedizinplattform ihr GLP-1 Produkt vom Markt genommen. Die Aktie von Novo Nordisk atmet auf. Thema des Tages: 5 Top japanische Rüstungsaktien Am 8. Februar 2026 hat Japan einen politischen Meilenstein gesetzt: Premierministerin Sanae Takaichi und ihre Liberale Demokratische Partei (LDP) errangen bei der Unterhauswahl eine historische Zwei-Drittel-Mehrheit. Dieses Ergebnis stärkt ihren politischen Handlungsspielraum enorm - nicht nur innenpolitisch, sondern auch auf dem sicherheitspolitischen Parkett. Takaichi verfolgt eine markante Wende in der japanischen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran