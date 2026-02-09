Original-Research: Intellego Technologies AB - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Intellego Technologies AB Unternehmen: Intellego Technologies AB ISIN: SE0016075063 Anlass der Studie: Update Empfehlung: n.a. seit: 09.02.2026 Kursziel: n.a. Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

KPMG-Bericht bestätigt schlimmste Befürchtungen



Nachdem Intellego Technologies sowie die Nasdaq First North die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit einem umfassenden Sonderaudit beauftragt hatten, wurden am 30. Januar 2026 die Ergebnisse der forensischen Untersuchung präsentiert. Während wir bereits frühzeitig auf Unregelmäßigkeiten in der Berichterstattung hingewiesen haben, ist das nun offengelegte Ausmaß der Manipulationen des ehemaligen CEO Claes Lindahl schockierend und stellt das Unternehmen vor eine enorme Belastungsprobe.



Frühzeitige Warnsignale bestätigt: Bereits in unserem Research-Update vom 08.10. hatten wir das Rating für die Intellego Technologies AB aufgrund der unzureichenden Transparenz ausgesetzt. Unsere Befürchtungen hinsichtlich der Diskrepanz zwischen operativen Erfolgsmeldungen und der tatsächlichen Cashflow-Situation hat sich durch die jüngsten Ereignisse leider bestätigt.



Systematischer Betrug durch Claes Lindahl: Die am 30. Januar veröffentlichten Details zeigen ein Ausmaß an Manipulation, das über punktuelle Fehler weit hinausgeht. KPMG kommt zu dem Schluss, dass über 99% der für 2025 vermeldeten Umsätze durch Claes Lindahl systematisch fingiert wurden, um Investoren und das Board zu täuschen. Dem KPMG-Bericht zufolge erstellte Lindahl für dieselben Aufträge/Absichtserklärungen systematisch zwei verschiedene Dokumentensätze. Während eine Version gemäß KPMG-Bericht reale, oft unverbindliche Verhandlungen mit potenziellen Kunden widerspiegelte, enthielt eine zweite, manipulierte Version feste Abnahmezusagen und fingierte Zahlungs- sowie Lieferbedingungen. Letztere diente als Basis für die Verbuchung von Millionenumsätzen, die real nie existierten. Dabei täuschte er offenbar neben allen anderen intellego-Mitarbeitern und Managementkollegen auch Institutionen wie die staatliche schwedische Exportkreditkasse (SEK) und EKN durch die Vorlage manipulierter Unterlagen, was letztlich zu den Strafanzeigen wegen schweren Betruges führte.



Vorstand kämpft um Börsenlisting - HV Ende Februar: Der aktuelle Vorstand ist nach eigenem Bekunden bemüht, die Vorkommnisse aufzuarbeiten und strebt an, das Börsenlisting der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Wir betrachten dieses Ziel angesichts der Schwere der Vorwürfe und der notwendigen forensischen Aufarbeitung der Bilanzen jedoch als äußerst ambitioniert. Eine entscheidende Weichenstellung wird hierbei die für 23. Februar einberufene außerordentliche Hauptversammlung sein. Hier muss das Management den Aktionären darlegen, inwieweit eine verlässliche Datenbasis wiederhergestellt werden kann und welche strategischen Optionen verbleiben. Dabei könnte der wichtigsten konsolidierten Beteiligung Dario (UK), die nicht Bestandteil der Untersuchungen war, eine Rolle zukommen.



Fazit: Der Fall Intellego bleibt ein mahnendes Beispiel für die Bedeutung solider Corporate Governance und Transparenz. Unsere frühe Warnung hat sich bestätigt; gleichwohl überrascht das Ausmaß der mutmaßlich kriminellen Handlungen. Solange die finanzielle Situation nicht vollständig aufgeklärt ist und geprüfte Abschlüsse vorliegen, sind wir nicht in der Lage, die Aktie zu bewerten.







