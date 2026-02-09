Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 9 février/February 2026) - BGX - Black Gold Exploration Corp. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated common share for every ten (10) pre-consolidated common shares.

As a result, the number of outstanding shares will be reduced to approximately 17,173,839 common shares.

The name and symbol will not change.

Please note that all open orders will be canceled at the close of business on February 10, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the share consolidation.

_________________________________

BGX - Black Gold Exploration Corp.a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidée pour chaque dix (10) actions ordinaires pré-consolidées.

En conséquence, le nombre d'actions en circulation sera réduit à environ 17 173 839 actions ordinaires.

Le nom et le symbole ne changeront pas.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fermeture des bureaux le 10 février 2026. Les négociants sont invités à ressaisir leurs commandes en tenant compte de la consolidation des actions.

Trading on a Consolidated Basis/Négociation sur une Base Consolidée: Le 11 février/February 2026 Record Date/Date d'Enregistrement: Le 11 février/February 2026 Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: Le 11 février/February 2026 Symbol/Symbole: BGX NEW/NOUVEAU CUSIP: 0886JL 20 4 NEW/NOUVEAU ISIN: CA 0886JL 20 4 5 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 0886JL105/CA0886JL1054

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)