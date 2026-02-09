Anzeige
Montag, 09.02.2026
Goldman sieht 15.000 USD bei Kupfer - dieser Explorer ist noch völlig unbekannt
WKN: A1K020 | ISIN: DE000A1K0201 | Ticker-Symbol: GSC1
Xetra
09.02.26 | 17:35
15,550 Euro
+3,32 % +0,500
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
GESCO SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GESCO SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
15,20015,50023:00
15,20015,50021:58
Dow Jones News
09.02.2026 22:57 Uhr
305 Leser
Artikel bewerten:
(1)

NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 25.023 Pkt - Gesco-Aktie mit Abgaben

DJ NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 25.023 Pkt - Gesco-Aktie mit Abgaben

DOW JONES--Von einem recht ruhigen Wochenauftakt sprach ein Händler von Lang & Schwarz am Montag mit Blick auf den nachbörslichen Handel. Die Umsätze seien relativ niedrig gewesen. Für die Gesco-Aktie ging es um 2,3 Prozent nach unten. Das Unternehmen rechnet aufgrund einer ungeplanten Vorsteuerbelastung von 6,3 Millionen Euro für das Jahr 2025 wohl mit einem niedrigeren Konzernergebnis als zuvor in Aussicht gestellt. Ohne den Einmaleffekt liege das operative Konzernergebnis am oberen Ende der bisherigen Prognose, aber unter Berücksichtigung der Abschreibung wird nun die Erwartung für das Konzernergebnis 2025 (nach Anteilen Dritter) auf 7 bis 10 (zuvor 9 bis 12) Millionen Euro angepasst. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
25.023    25.015   unv. 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 16:26 ET (21:26 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
