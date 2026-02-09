DJ NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 25.023 Pkt - Gesco-Aktie mit Abgaben

DOW JONES--Von einem recht ruhigen Wochenauftakt sprach ein Händler von Lang & Schwarz am Montag mit Blick auf den nachbörslichen Handel. Die Umsätze seien relativ niedrig gewesen. Für die Gesco-Aktie ging es um 2,3 Prozent nach unten. Das Unternehmen rechnet aufgrund einer ungeplanten Vorsteuerbelastung von 6,3 Millionen Euro für das Jahr 2025 wohl mit einem niedrigeren Konzernergebnis als zuvor in Aussicht gestellt. Ohne den Einmaleffekt liege das operative Konzernergebnis am oberen Ende der bisherigen Prognose, aber unter Berücksichtigung der Abschreibung wird nun die Erwartung für das Konzernergebnis 2025 (nach Anteilen Dritter) auf 7 bis 10 (zuvor 9 bis 12) Millionen Euro angepasst.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 25.023 25.015 unv. ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 09, 2026 16:26 ET (21:26 GMT)

