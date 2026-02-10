The following instruments on XETRA do have their first trading 10.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.02.2026
Aktien
1 CNE100006V73 Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co. Ltd.
2 AU0000432627 BMC Minerals Ltd.
3 JP3219000001 Kamigumi Co. Ltd.
4 US88032L6056 Tenax Therapeutics Inc.
5 KYG9T20T1051 Weilong Delicious Global Holdings Ltd.
6 IL0011806523 Cannibble Food-Tech Ltd.
7 CA68556N1042 Orbit Garant Drilling Inc.
8 AU0000411175 Pacific Lime and Cement Ltd.
9 US80880W2052 Scilex Holding Co.
10 CA13805R1001 CANPR Technology Ltd.
11 US51809L1098 Lasertec Corp.
12 DE000KC01V24 Klöckner & Co SE z.Verk
13 CA84841L5062 Sphere 3D Corp.
Anleihen/ETF
1 AU3CB0331130 Westpac Banking Corp.
2 DE000DP9A6E6 DZ BANK AG
3 DE000DP9A6D8 DZ BANK AG
4 DE000DP9A6C0 DZ BANK AG
5 XS3289056395 Binghatti Sukuk 2 SPV Ltd.
6 XS3286600328 Black Sea Trade and Development Bank
7 XS3289964648 Lloyds Banking Group PLC
8 US60687YDR71 Mizuho Financial Group Inc.
9 US60687YDS54 Mizuho Financial Group Inc.
10 US55336VCF58 MPLX L.P.
11 US55336VCE83 MPLX L.P.
12 XS3272215743 Sumitomo Mitsui Banking Corp.
13 XS3291939778 Svenska Handelsbanken AB
14 FR0014015QG5 Crédit Agricole S.A.
15 FR00140167W2 Crédit Agricole S.A.
16 XS3289969951 Lloyds Banking Group PLC
17 XS3290846040 National Bank of Greece S.A.
18 IE000CPT8DH7 BNP Paribas Easy MSCI USA UCITS ETF USD
19 IE000M46QA27 BNP Paribas Easy MSCI USA UCITS ETF EUR
