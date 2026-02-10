BMW und Eon starten gemeinsam das erste kommerzielle Angebot zum bidirektionalen Laden. Es gilt für neue Elektrofahrzeuge der Münchener. Eon-Kunden erhalten dafür einen Bonus. Energieunternehmen Eon und Automobilhersteller BMW schließen sich für das erste kommerzielle Angebot zum bidirektionalen Laden zusammen. Laut Pressemitteilung geht es bei dem Angebot darum, BMW-Elektrofahrzeuge der Neuen Klasse, beginnend mit dem neuen BMW iX3, aktiv in das Stromnetz einzubinden (vehicle-to-grid V2G) - und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
