Als erster Energiekonzern schließt sich das Unternehmen der Initiative an, die sich für einheitliche, herstellerunabhängige Kommunikationsstandards im Energiemanagement von Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeichern, Wärmepumpen, Wallboxen und anderen Komponenten einsetzt. Vattenfall will sich auch aktiv in die Weiterentwicklung der Allianz einbringen. Eigenverbrauchsoptimierung, die Nutzung dynamischer Stromtarife, der kostenoptimierte Einsatz von Wärmepumpen oder Elektroauto-Ladestationen - all dies ist ohne ein Energiemanagementsystem kaum möglich, doch trotzdem ist ein Grundproblem nach wie vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland