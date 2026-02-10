Frankfurt - Die Commerzbank hat 2025 trotz hoher Kosten für den Stellenabbau ihr Gewinnziel übertroffen. Jetzt will sie die Dividende deutlich anheben und weiteres Geld in den Rückkauf eigener Aktien stecken. Im vergangenen Jahr stand unter dem Strich ein Überschuss von 2,63 Milliarden Euro, wie der Frankfurter Dax-Konzern überraschend am Dienstag und damit einen Tag vor der geplanten Bilanzvorlage mitteilte. Der Gewinn lag über dem jüngsten Vorstandsziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
