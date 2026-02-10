Vattenfall steigt in die Entwicklung von Heimenergiesystemen ein. Künftig sollen Kunden Komponenten wie PV-Anlagen, Speicher und Wärmepumpen über die Plattform von Energy Hub Alliance flexibel steuern lassen können. Energieversorger Vattenfall will seinen Stromkundinnen und -kunden perspektivisch ein externes Heimenergiesystem (HEMS) anbieten, das Erzeugung und Verbrauch optimieren kann. Dafür ist das Berliner Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit der Energy Hub Alliance (EHA) aus Osnabrück ...Den vollständigen Artikel lesen ...
