PTA-News: BAWAG Group AG: BAWAG Group übertrifft alle Ziele für 2025: Nettogewinn 860 Mio. EUR; RoTCE 26,9% und CIR 36,1%

• Starkes operatives Ergebnis mit organischem Kreditwachstum von 3% im Jahr 2025; Kreditwachstum von 12%

einschließlich der Akquisition des Kartengeschäfts in Deutschland • Integration der jüngsten Akquisitionen schreitet gut voran: Entwicklung zu einer paneuropäischen und

US-amerikanischen Bankengruppe • Rollierende 3-Jahresziele: Nettogewinn in 2026 > 960 Mio. EUR, in 2027 > 1,1 Mrd. EUR, in 2028 > 1,2 Mrd. EUR • Überschusskapital von > 1,5 Mrd. EUR bis 2028 • Ziele über den gesamten Zyklus hinweg: RoTCE von > 20%, CIR < 33% und CET1-Ziel von 12,5%

Die BAWAG Group hat heute das Jahresergebnis für 2025 veröffentlicht. 2025 war ein wegweisendes Jahr der Veränderung für die Gruppe, indem die Transformation zu einer paneuropäischen und US-amerikanischen Bankengruppe mit starkem Fundament fortgesetzt wurde. Die BAWAG Group hat alle finanziellen Ziele übertroffen und erhebliche Fortschritte bei der Integration der jüngsten Akquisitionen erzielt.

FINANZERGEBNIS

Der Konzern erzielte starke operative Ergebnisse mit einem Nettogewinn von 860 Mio. EUR, einem Gewinn je Aktie von 10,87 EUR und einer Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTCE) von 26,9%. Der Kernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 36% auf 2,2 Mrd. EUR, die operativen Aufwendungen lagen bei 799 Mio. EUR. Der Gewinn vor Risikovorsorge belief sich auf 1,4 Mrd. EUR, was einem Anstieg von 31% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Nettozinsertrag erreichte 1,8 Mrd. EUR, ein Anstieg von 40% gegenüber dem Vorjahr, unterstützt durch die getätigten Akquisitionen und die damit verbundene Veränderung der Asset-Struktur sowie ein sich stabilisierendes Zinsumfeld. Der Provisionsüberschuss stieg organisch und durch die Akquisitionen weiter auf 371 Mio. EUR, was einem Anstieg von 20% gegenüber 2024 entspricht.

Die Aufwendungen in Höhe von 799 Mio. EUR spiegeln die Kostenbasis der vergrößerten Gruppe wider, bei der sich in der zweiten Jahreshälfte 2025 erste Synergieeffekte materialisierten. Die CIR lag im Jahr 2025 bei 36,1%.

Die Risikokosten beliefen sich 2025 auf insgesamt 228 Mio. EUR, verglichen mit 82 Mio. EUR im Jahr 2024. Der Anstieg spiegelt die Vergrößerung des Konzerns wider. Im Vorjahr wurde zudem ein Management Overlay aufgelöst. Die Qualität der Aktiva blieb mit einer unveränderten Quote notleidender Kredite von 0,8% auf dem Niveau des Vorjahres.

KAPITALAUFBAU UND -AUSSCHÜTTUNG

Zum Jahresende lag die pro-forma harte Eigenkapitalquote (CET1) bei 14,6% und damit über unserem CET1-Ziel von 12,5%, mit einem Überschusskapital von 468 Mio. EUR. Dies berücksichtigt bereits den Abzug der vorgesehenen Dividende in Höhe von 481 Mio. EUR (6,25 EUR je Aktie), die der Hauptversammlung am 22. April 2026 vorgeschlagen wird, sowie den Aktienrückkauf von 75 Mio. EUR, der Anfang Februar 2026 abgeschlossen wurde. Die pro-forma CET1-Quote berücksichtigt zudem den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung, der im vierten Quartal 2025 unterzeichnet wurde und voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen wird.

Anas Abuzaakouk, CEO der BAWAG Group, kommentiert: "2025 war ein Jahr des Wandels, in dem wir den Grundstein für eine paneuropäische und US-amerikanische Bankengruppe gelegt haben. Die operative Leistung der gesamten Gruppe war stark und führte zu einem Rekord-Nettogewinn von 860 Mio. EUR und RoTCE von 27%. Wir beendeten das Jahr mit 14 Mrd. EUR an Barmitteln, was etwa 20% unserer Bilanzsumme entspricht, und einem pro-forma Kapitalüberschuss von 468 Mio. EUR. Mit der weitgehend abgeschlossenen Integration unserer beiden jüngsten Akquisitionen positionieren wir uns für zukünftiges organisches und anorganisches Wachstum.

Im Laufe der Jahre haben wir uns zu einer digital-orientierten Bank entwickelt, mit einem hochwertigen, beratungsorientierten Filialnetz. Wir haben 14 Akquisitionen aus eigenen Mitteln finanziert, haben in sechs neue Länder expandiert und ein breit aufgestelltes Führungsteam mit einem unternehmerischen Mindset aufgebaut.

Trotz der Rekordergebnisse 2025 haben wir die besten Jahre noch vor uns. Die seit 2012 verfolgte Strategie bleibt unverändert: geduldig und diszipliniert agieren, fokussiert bleiben und eine Mentalität der kontinuierlichen Verbesserung leben. Unsere Resilienz zeigt sich in unserer Fähigkeit, konsequent Ergebnisse zu liefern und sich jedes Jahr zu verbessern.

Ich bin unglaublich stolz, Teil dieses Teams zu sein. Ein herzliches Dankeschön an unsere Teammitglieder, die über sich hinausgewachsen sind - zwei große Integrationen erfolgreich gemanagt, zahlreiche Initiativen vorangetrieben und gleichzeitig dafür gesorgt haben, dass das tägliche Geschäft reibungslos weiterlief. Eure Arbeitsmoral, eure Leidenschaft und euer Engagement für Exzellenz sind es, die die BAWAG Group auszeichnen und so besonders machen!"

ZIELE

Vor dem Hintergrund des starken Wachstums bei den Kundenkrediten im Jahr 2025 und dem Fortschritt im Hinblick auf die weitgehend abgeschlossenen Integrationen, aktualisiert die BAWAG Group ihre Ziele: Es wird ein Nettogewinn von mehr als 960 Mio. EUR in 2026, von mehr als 1,1 Mrd. EUR in 2027 und mehr als 1,2 Mrd. EUR in 2028, jeweils exklusive potenzieller Akquisitionen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) des Nettogewinns von etwa 12% von 2025 bis 2028.

Die Bank plant den kontinuierlichen Aufbau von Überschusskapital, wobei für den Zeitraum von 2026 bis 2028 zusätzliches Überschusskapital von über 1,1 Mrd. EUR prognostiziert wird, das zu einem Überschusskapital von über 1,5 Mrd. EUR führt, worin unser pro-forma Überschusskapital von 468 Mio.EUR berücksichtigt ist. Dieses Überschusskapital ist für potentielle Zukäufe, Kapitalausschüttungen und mögliche neue Wachstumsmöglichkeiten vorgesehen, die über unseren Plan hinaus gehen. Dieses Überschusskapital ist höher als jenes, welches für die Erreichung der Dreijahres-Ziele erforderlich ist, und berücksichtigt bereits eine Dividendenausschüttungsquote von 55% des Nettogewinns.

ÜBERBLICK

in Mio. EUR Q4 '25 Veränderung ggü. Veränderung ggü. FY 2025 Veränderung ggü. Vorjahresquartal (in %) Vorquartal (in %) Vorjahr (in %) Operative Kernerträge 570,4 27 3 2.207,1 36 Nettozinsertrag 473,1 28 3 1.836,5 40 Provisionsüberschuss 97,3 20 4 370,6 20 Operative Erträge 575,5 25 4 2.215,8 36 Operative Aufwendungen -194,3 18 -3 -798,9 47 Ergebnis vor 381,2 28 8 1.416,9 31 Risikokosten Regulatorische -9,2 >100 -5 -38,9 >100 Aufwendungen Risikokosten -63,9 - 22 -227,5 >100 Ergebnis vor Steuern 311,7 5 6 1.157,1 17 Nettogewinn 230,2 -4 5 859,9 13 RoTCE 28,3 % -3,3 Pkte. 0,5 Pkte. 26,9 % 0,9 Pkte. CIR 33,8 % -1,9 Pkte. -2,3 Pkte. 36,1 % 2,6 Pkte. Ergebnis je Aktie (EUR) 2,91 -4% 5% 10,87 13% Liquiditätsdeckungsquote 204 % -45 Pkte. 3 Pkte. 204 % -45 Pkte. (LCR)

ERGEBNISPRÄSENTATION

Die BAWAG Group wird den Earnings Call um 10:00 Uhr MEZ am 11. Februar 2026 abhalten. CEO Anas Abuzaakouk und CFO Enver Sirucic werden die Ergebnisse präsentieren. Die Zugangsdaten zum Webcast werden auf unserer Website Finanzergebnisse | BAWAG Groupveröffentlicht.

ÜBER DIE BAWAG GROUP

Die BAWAG Group (BG) ist eine paneuropäische und US-amerikanische Bankengruppe, die mehr als vier Millionen Kunden betreut. Die Gruppe verfolgt das Ziel, einfache und intuitive Banklösungen bereitzustellen, wobei sie ihren Digital-First-Ansatz mit einem beratungsorientierten Filialnetz kombiniert. BAWAG setzt sich dafür ein, für alle Stakeholder langfristigen, nachhaltigen Wert zu schaffen - durch operative Exzellenz, kundenorientierte Innovation und verantwortungsbewusster Bankgrundsätze. Durch die konsequente und disziplinierte Umsetzung ihrer Strategie zählt die BAWAG Group heute zu den finanziell erfolgreichsten und effizientesten Bankengruppen Europas.

Die Investor Relations Webseite der BAWAG Group https://www.bawaggroup.com/ir enthält weitere Informationen, einschließlich Finanz- und sonstiger Informationen für Investoren.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" über die Finanz- und Ertragslage, die Geschäftspläne und die zukünftige Entwicklung der BAWAG Group. Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "rechnet mit", "kann", "wird", "sollte", "würde", "könnte" und andere ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche Bedingungen, das regulatorische Umfeld, Kreditkonzentrationen, Lieferanten, Mitarbeiter, Technologie, Wettbewerb und Zinssätze. Die Empfänger werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten Ergebnissen abweichen können. Weder die BAWAG Group noch ihre verbundenen Unternehmen, Berater oder Vertreter haften in irgendeiner Weise (durch Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Veröffentlichung bzw. ihres Inhalts oder in sonstiger Weise in Verbindung mit dieser Veröffentlichung ergeben. Die vorliegende Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und gilt weder gänzlich noch teilweise als Grundlage eines Vertrages oder Verpflichtung jeglicher Art. Diese Erklärung wurde ausdrücklich zu dem Zweck der Berufung auf "Safe-Harbor-Bestimmungen" aufgenommen.

