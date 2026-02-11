Die Aktie der Biotech-Gesellschaft Gilead Sciences hat sich in den zurückliegenden Wochen prächtig entwickelt, muss allerdings nun der hohen Bewertung Tribut zollen. Das Unternehmen enttäuschte die Marktteilnehmer am Dienstag nach US-Börsenschluss mit der Prognose. Das anfängliche Minus von knapp sieben Prozent konnte zumindest auf 1,6 Prozent eingedämmt werden.Im vierten Quartal 2025 konnte Gilead die Markterwartungen übertreffen. Der Umsatz stieg um fünf Prozent auf 7,93 Milliarden Dollar, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär