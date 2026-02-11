Wie jüngst bekannt wurde, weigert sich die US-Arzneimittelbehörde FDA, den Zulassungsantrag für den experimentellen Grippeimpfstoff mRNA-1010 überhaupt zu prüfen. Die Aktie von Moderna geriet am Dienstag nach US-Börsenschluss kräftig unter Druck. Rund zehn Prozent geht es bei dem Papier nach unten. Auch eine wichtige Chartmarke wurde damit unterschritten.Laut Moderna wurden weder Sicherheits- noch Wirksamkeitsbedenken geäußert. Stattdessen stößt sich die Behörde am Studiendesign - obwohl dieses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
