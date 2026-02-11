Die Allianz hat ihre Produktpalette an Tierkrankenversicherungen für Hunde, Katzen und Pferde überarbeitet. Der Fokus liegt dabei laut dem Versicherer ganz klar auf Vorsorge und schnelle Leistung im Schadenfall; dafür setzt die Allianz auch KI ein. Versicherbar sind alle Tierrassen jeden Alters. Die Allianz hat ihr Angebot an Tierkrankenversicherungen für Hunde, Katzen und Pferde "grundlegend" überarbeitet, wie der Münchener Versicherer mitteilt. Ab sofort gibt es für diese Tierarten vier OP-Schutztarife ...Den vollständigen Artikel lesen ...
