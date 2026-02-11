NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Hold" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Tom Mills betonte am Mittwoch nach den Quartalszahlen des Börsenbetreibers die starke Entwicklung im Bereich SaaS (Software as a Service). Die Zahlen insgesamt lägen im Rahmen der Erwartungen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
ISIN: DE0005810055
