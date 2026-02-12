Bern - Bei der Swisscom schlägt die grösste Akquisition der Firmengeschichte aufs Ergebnis durch. Wegen der Kosten für die Eingliederung der übernommenen Vodafone Italia sackte der Reingewinn des Schweizer Branchenprimus ab. Der Reingewinn tauchte im vergangenen Jahr um 17,6 Prozent auf 1,27 Milliarden Franken, wie die Swisscom am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Das operative Ergebnis gab derweil weniger stark nach. Der Betriebsgewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab