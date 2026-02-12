Mitteilung der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG:

4%-Anleihe 16/26, ISIN: DE000A2AAVM5 | WKN: A2AAVM4%-Anleihe 17/27, ISIN: DE000A2E4PH3 | WKN: A2E4PH

Gläubigerabstimmungen zur Anleihen-Restrukturierung finden am 2. März 2026 in Frankfurt am Main in Präsenz stattDie Komplementärin der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG ("Emittentin") lädt die Gläubiger der Anleihe 2016/2026 (ISIN: DE000A2AAVM5 | WKN: A2AAVM) und der Anleihe 2017/2027 (ISIN: DE000A2E4PH3 | WKN: A2E4PH) zur gleichzeitigen Abstimmung in Präsenz am Montag, den 2. März 2026 um 12 Uhr nach Frankfurt am Main ein. Die Versammlungen finden in den Räumen der Emittentin im dritten Obergeschoss in der Hedderichstraße 36, 60594 Frankfurt am Main statt. Der Check-in für teilnehmende Gläubiger ist ab 10:30 Uhr geöffnet. Gläubiger, die nicht persönlich an diesem Datum nach Frankfurt am Main anreisen können bzw. möchten, werden gebeten, sich vertreten zu lassen. Das ist unkompliziert möglich, indem sie die bestellte Stimmrechtvertreterin, die AAA HV Management GmbH, ...

