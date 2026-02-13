Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG Unternehmen: Koenig & Bauer AG ISIN: DE0007193500 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.02.2026 Kursziel: 17,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Feedback HIT: Mitten im Wandel



Der CFO von Koenig & Bauer, Dr. Alexander Blum, hat das Unternehmen jüngst auf den 15. Hamburger Investorentagen präsentiert. Wir gehen davon aus, dass die Vorlage der vorläufigen Zahlen 2025 (Prelims erw. am 26. Februar) einen soliden Jahresabschluss zeigen wird, halten die Konsensschätzung (EBIT 2025e: 35,8 Mio. EUR) aber für etwas zu hoch. Allerdings trägt die Erschließung der Zukunftsmärkte Digital Printing bzw. Industrial Tech zunehmend Früchte, was auch im Fokus des Vortrags Dr. Blums stand.



Zukunftsmarkt Digital Printing: Das globale Marktvolumen für Digitaldruckmaschinen und begleitende Services sollte nach Prognosen der Branchenspezialisten von Smithers bis 2034 mit einer CAGR i.H.v. 7% zulegen. Als Treiber gelten die zunehmende Nachfrage zur Herstellung einzigartiger Druckvarianten (Losgröße 1) im industriellen Maßstab (Industrial Mass Customization), die Verfügbarkeit fortschrittlicher und kosteneffizienter Digitaldruckanlagen (Inkjet Technology) sowie regulatorische Veränderungen wie etwa 'GS1 Sunrise 2027". Diese Initiative der Organisation GS1, die u.a. weltweit im Einzelhandel die klassischen EAN- bzw. Strichcodes vergibt, sieht vor, 2D-Codes (z.B. QR-Codes) sukzessive zum Standard zu machen. Dadurch können auf den Produktverpackungen wesentlich mehr Informationen wie z.B. Chargennummer, Mindesthaltbarkeitsdatum, Seriennummer, Herkunft, Rückrufinformationen oder Weblinks für Verbraucher bereitgestellt werden, was Technologien für variablen Hochgeschwindigkeitsdruck auf allen Verpackungsarten - eben Digital Printing - erfordert. Koenig & Bauer hat Lösungen für alle gängigen Substrate (Glas, Metall, Wellpappe, Papier) entwickelt und erzielt laut CFO heute bereits rund 12% des Konzernumsatzes im Digitaldruck (bislang 71 Einheiten verkauft). Hinzukommen sollen zukünfig vermehrt wiederkehrende Erlöse aus software- und KI-gestützten Angeboten (z.B. 'Protected at Print' und AURAVEO; vgl. Comment vom 12.12.2025) die in 2025 gelaunched wurden.



Zukunftsmärkte Security und Process Engineering: Weitere rund 12% der Umsatzerlöse stammen schon heute von aus dem Banknotendruck entlehnten sicherheitsrelevanten Technologien wie Kryptografie und Traceability, die im Bereich Pharma und High-Tech an Relevanz gewinnen. In der Pilotphase befindet sich nach wie vor das Projekt mit VW-Tochter PowerCo, das Koenig & Bauer den Weg in die Serienfertigung von innovativen Trockenbeschichtungsanlagen für Batteriezellen und Zugang zum Wachstumsmarkt der Batteriefertigung (CAGR 2024-30e: 15%) eröffnen könnte.



Guidance bestätigt: Vor dem Hintergrund der vielfältigen Potenziale unterstrich der CFO die Zielsetzung, mittelfristig Konzernerlöse i.H.v. 1,5 Mrd. EUR bei einer EBIT-Marge von 5 bis 6% zu erzielen. Aktuell befände sich das Unternehmen 'in the middle of the transition phase'. Wir gehen davon aus, dass die Guidance 2026 einen Schritt in diese Richtung aufzeigen wird, erachten die Markterwartungen an das Jahresergebnis 2025 und die Ergebnisentwicklung in 2026ff. angesichts des durch Zölle und FX-Effekte nach wie vor hohen Preisdrucks aber als etwas zu optimistisch. Auch wurde Ende Januar bekannt gegeben, dass Koenig & Bauer mit Schließung des kleineren Produktionsstandorts Frankenthal (75 MA) weitere Kapazitätsanpassungen vornimmt.



Fazit: Koenig & Bauer befindet sich mitten im Wandel zu einem auf mehreren Erlössäulen ruhenden Technologiekonzern. Wir halten das Chance-Risiko-Profil unverändert für attraktiv und bestätigen Rating und Kursziel. Allerdings raten wir Investoren aktuell dazu, zunächst die kommende Berichterstattung sowie die u.E. notwendige Korrektur der Konsenserwartungen (EBIT 2026e: 56,9 Mio. EUR) abzuwarten.







