Das Projekt wird die Netzstabilität im nationalen Elektrizitätsmarkt unterstützen und das langfristige Engagement von NHOA Energy auf dem australischen Markt stärken

NHOA Energy, ein globaler Anbieter von Energiespeichersystemen im Versorgungsmaßstab, hat heute gemeinsam mit EnergyAustralia und Enerven den offiziellen Projektstart eines 245-MWh-Batterie-Energiespeichersystems (BESS) in Hallett in der Nähe der Stadt Canowie in Südaustralien gefeiert, nachdem der Finanzabschluss erreicht und das Projekt in die Lieferphase übergegangen ist.

Dieser Meilenstein wurde heute im Rahmen einer Projektstartzeremonie im Kraftwerk Hallett bekannt gegeben, an der Vertreter von EnergyAustralia, Enerven, NHOA Energy, der Regierung, traditionellen Eigentümern und lokalen Interessengruppen teilnahmen.

Das Hallett BESS, das sich im Besitz von EnergyAustralia befindet und von diesem Unternehmen entwickelt wurde, wird neben dem bestehenden Gaskraftwerk Hallett gebaut und stellt die erste Phase einer umfassenderen Standortentwicklung dar. Als Lieferpartner für Phase 1 des Projekts wird NHOA Energy ein Batterie-Energiespeichersystem liefern, das zu Beginn der Lebensdauer eine garantierte nutzbare Energiekapazität von 245 MWh (50 MW mit fünf Stunden Speicherkapazität) bereitstellt.

Das System ist als netzbildende Lösung konzipiert, die wichtige Stabilitätsdienste für den National Electricity Market (NEM) bereitstellen kann, darunter Frequenzregelung, Netzunterstützung, Energiearbitrage und Teilnahme an NEM-Marktdiensten. Damit stärkt es die Widerstandsfähigkeit des südaustralischen Stromnetzes und ermöglicht gleichzeitig die weitere Integration erneuerbarer Energien. Hallett BESS nutzt die bestehende Infrastruktur des Hallett-Kraftwerks, wodurch der Bedarf an neuen Übertragungsanlagen minimiert und die Auswirkungen auf Land und Umwelt reduziert werden. Die Integration der Batterie in einen aktiven Energiebetrieb wird durch die proprietäre PROPHET-Steuerungsplattform von NHOA Energy ermöglicht, die einen sicheren, zuverlässigen und koordinierten Betrieb der kombinierten Anlagen unterstützt.

Das Projekt wird durch das Capacity Investment Scheme (CIS) der australischen Regierung unterstützt, ein Rahmenwerk, das darauf abzielt, Investitionsrisiken zu reduzieren und den Einsatz sauberer, disponibler Energiekapazitäten, einschließlich groß angelegter Batteriespeicher, zu beschleunigen.

Daniel Nugent, Trading and Transition Executive bei EnergyAustralia, kommentierte: "Mit dem Bau der Batterie in Hallett nutzen wir die bereits vorhandene Infrastruktur, unterstützen lokale Arbeitsplätze und stärken gleichzeitig das Stromnetz von South Australia. Der finanzielle Abschluss bedeutet, dass dieses Projekt real ist, finanziert wird und nun gebaut wird. Unser Fokus liegt nun ganz auf der disziplinierten Umsetzung und Fertigstellung."

"Wir sind stolz darauf, EnergyAustralia bei einem Projekt zu unterstützen, das fortschrittliche Netzbildungstechnologie mit einem starken institutionellen Rahmen wie dem Capacity Investment Scheme kombiniert und gleichzeitig die vorhandene Infrastruktur intelligent nutzt", sagte Adrian Marziano, VP Australia Pacific bei NHOA Energy, bei der offiziellen Projektstartzeremonie. "Das Hallett BESS ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit des australischen Stromnetzes und ermöglicht gleichzeitig die weitere Integration erneuerbarer Energien."

Die Inbetriebnahme soll im Januar 2027 beginnen, entsprechend den Meilensteinen der Projektentwicklung und -prüfung.

NHOA Energy

NHOA Energy bietet erstklassige Energiespeichertechnologie, Engineering und Dienstleistungen und ermöglicht sichere und erschwingliche Stromversorgungssysteme auf Basis erneuerbarer Energiequellen. Das Unternehmen ist ein Pionier im Bereich der Energiespeicherung für Versorgungs- und Industrieanwendungen und baut seine Führungsposition und seinen Wettbewerbsvorteil auf Innovation, Humankapital und Nachhaltigkeit sowie organisatorischer Exzellenz und finanzieller Stärke auf. NHOA Energy ist weltweit tätig und unterhält vier regionale Hauptsitze in Mailand, Taipeh, Perth und Houston.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nhoa.energy

Folgen Sie uns auf LinkedIn

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260212343348/de/

Contacts:

Kommunikation: Teresa Pogliani, +39 340 464 9719, media.relations@nhoa.energy