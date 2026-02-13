he following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.02.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.02.2026
.
ISIN Name
CA75686Y7028 RED PINE EXPLORATION
GB00B8YZTJ80 VERSARIEN PLC LS -,0001
SE0023440748 SILEON AB O.N.
US83600C1036 SOTHERLY HOTELS DL-,01
