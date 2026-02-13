Anzeige
Mehr »
Freitag, 13.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Kommerzialisierung der räumlichen Intelligenz in Billionen-Märkten beginnt jetzt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1T9NK | ISIN: US83600C1036 | Ticker-Symbol: MCL
Frankfurt
12.02.26 | 08:05
1,780 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SOTHERLY HOTELS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SOTHERLY HOTELS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,8401,95020:58
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
RPX GOLD
RPX GOLD INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
RPX GOLD INC0,1160,00 %
SILEON AB0,0690,00 %
SOTHERLY HOTELS INC1,7800,00 %
VERSARIEN PLC0,000-100,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.