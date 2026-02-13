München (ots) -Ein 2:2, das erst einmal keinem hilft: Viktoria Köln verspielt zum Auftakt des 24. Spieltags in der 3. Liga eine 2:0-Führung gegen Erzgebirge Aue. Die Gäste aus Sachsen beweisen zwar Moral - das Remis ist jedoch zu wenig, um die Abstiegsplätze zu verlassen. "Die Mannschaft lebt, die Mannschaft ist in der Lage zurückzukommen, die Mannschaft ist in der Lage, hinten raus so ein Spiel sogar ganz zu drehen! Das muss uns Mut geben", konstatiert Aue-Trainer Christoph Dabrowski und schränkt ein: "Wir wissen, uns helfen nur Dreier. Mit 3 Punkten machen wir die Schritte. Dafür müssen wir die Chancen hinten raus verwerten." Damit meint der Coach vor allem Jannic Ehlers' große Gelegenheit zum Siegtreffer in der Nachspielzeit. So bleiben die "Veilchen" mit 24 Zählern auf dem ersten Abstiegsplatz.8 Punkte mehr hat die Viktoria auf der Habenseite, die sich zumindest am Freitagabend die Karnevalsstimmung von zwei Entscheidungen verderben lässt: Referee Martin Wilke verwehrt den Kölnern beim Stand von 2:1 einen Elfmeter, zum anderen sieht Trainer Marian Wilhelm kein Foul beim Freistoß vor dem 2:2. "Für die Refs ist es auch unfassbar schwer. [...] Aber wenn es so einen Einfluss nimmt, dann tut das an so einem Tag weh. Es ist eine schwierige Situation, mit den Spielern ins Gericht zu gehen, wenn sie das Spiel in so eine Richtung drücken", betont Wilhelm.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Auftakt des 24. Spieltags in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am Samstag geht's direkt weiter mit der Konferenz (ab 13.30 Uhr) und allen Einzelspielen (ab 13.45 Uhr), unter anderem mit den Topduellen Hansa Rostock gegen den VfL Osnabrück und SV Wehen Wiesbaden gegen den MSV Duisburg.FC Viktoria Köln - FC Erzgebirge Aue 2:2Die Viktoria geht in ihrer besten Phase durch Benjamin Zank in Führung (21.). Ein kurioser Treffer sorgt für das 2:0: Aues Tristan Zobel klärt den Ball im Laufduell unfreiwillig ins eigene Tor (56.). Die Gäste verkürzen im Anschluss durch Marcel Bär (63.), ehe Jannic Ehlers einen Freistoß von Julian Guttau zum 2:2 abstaubt (82.). Dennoch bleibt Aue mit 24 Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz.Aues Trainer Christoph Dabrowski hakt Tristan Zobels kurioses Eigentor schnell ab und lobt die Moral seines Teams: "Wenn man die Scheiße am Hacken hat, hat man die Scheiße am Hacken. Aber Sie haben gesehen, die Mannschaft lebt, die Mannschaft ist in der Lage zurückzukommen, die Mannschaft ist in der Lage, hinten raus so ein Spiel sogar ganz zu drehen! Das muss uns Mut geben! Wir wissen, uns helfen nur Dreier. Mit 3 Punkten machen wir die Schritte. Dafür müssen wir die Chancen hinten raus verwerten."Die 2. Hälfte macht Dabrowski Mut: "Ich habe diese Aufgabe angetreten, weil ich die Überzeugung habe, mit der Mannschaft die Klasse zu halten. Und dabei bleibe ich."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=ZlJ4Ui8yVUR4RUh6YzhJQmFmbXd6aThNbHVBeDVNWWZUSkExN3ZXZkxHTT0=Aues Marcel Bär, Torschütze zum 1:2, über das Gespräch mit den Auswärtsfans nach dem Spiel: "Es hat nach dem Havelse-Spiel gekracht, das hat ja jeder gesehen. Dann haben wir natürlich das Gespräch gesucht. Die Fans haben wieder bei so einer Entfernung einen Riesen-Job gemacht. Sie haben uns nach vorne gepeitscht. Das ist der Weg. Wir müssen da zusammen rauskommen!"Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=S0oxNktYUWI3bC9WMk0zMjNzb0d4TUcwaGZ3MjBTWFVOdThWMnE4UGFUTT0=Viktoria Kölns Marian Wilhelm: "Es fühlt sich jetzt in dem Moment sehr, sehr schwer an. Wir machen über weite Strecken ein richtig gutes Spiel. Und dann gibt es ein, zwei Momente, die das Spiel am Ende killen. Vor dem Spiel haben wir gesagt, dass es um die kleinen Momente im Fußball geht. Es tut natürlich weh, wenn du nicht auf alle Einfluss hattest."Ein nicht gegebener Elfer und ein vermeintliches Foul vor dem Freistoß zum 2:2 - Wilhelm lässt Kritik an den Entscheidungen von Schiedsrichter Martin Wilke durchblicken: "Es ist müßig. Wir sprechen so oft über die Schiedsrichter. [...] Für die Refs ist es auch unfassbar schwer, sie werden bewertet und stehen unter enormem Druck. Da geht es darum, dass wir in einen gemeinsamen Austausch mit den Refs gehen. Das ist für beide Seiten nicht einfach. 