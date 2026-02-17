Anzeige
Dienstag, 17.02.2026
Bio-Milliardenmarkt: Steht Organto vor der Neubewertung?!
WKN: 729700 | ISIN: DE0007297004
Xetra
17.02.26 | 16:48
9,310 Euro
-5,15 % -0,505
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
SDAX
Prime Standard
1-Jahres-Chart
SUEDZUCKER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SUEDZUCKER AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
9,2259,27517:05
9,2309,28517:05
Dow Jones News
17.02.2026 14:27 Uhr
472 Leser
Artikel bewerten:
(2)

PTA-Adhoc: Südzucker AG: Südzucker erwartet außerordentliche Abschreibungen - Vorstand schlägt Aussetzung der Dividende vor

DJ PTA-Adhoc: Südzucker AG: Südzucker erwartet außerordentliche Abschreibungen - Vorstand schlägt Aussetzung der Dividende vor

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Dividenden

Südzucker AG: Südzucker erwartet außerordentliche Abschreibungen - Vorstand schlägt Aussetzung der Dividende vor

Mannheim (pta000/17.02.2026/13:55 UTC+1)

Der Vorstand der Südzucker AG hat heute beschlossen, der Hauptversammlung eine Aussetzung der Dividende (2024/25: 0,20 Euro je Aktie) für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (1. März 2025 bis 28. Februar 2026) vorzuschlagen.

Der Grund für diesen Beschluss ist neben dem anhaltend schwierigen Marktumfeld im Segment Zucker die Erwartung, im Konzernabschluss der Südzucker AG nach IFRS außerordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen in einer Bandbreite zwischen 450 und 550 Millionen Euro vorzunehmen. Daraus resultieren auch im Einzelabschluss der Südzucker AG nach HGB wesentliche Ergebnisbelastungen. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisbelastung sieht der Vorstand der Südzucker AG die Voraussetzungen zur Zahlung einer Dividende als nicht gegeben an. Die letztendliche betragliche Festlegung der außerordentlichen Abschreibung erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Abschlusses für das Geschäftsjahr 2025/26.

Die erwarteten nicht zahlungswirksamen außerordentlichen Abschreibungen werden im Ergebnis aus Restrukturierung und Sondereinflüssen ausgewiesen und betreffen damit nicht die Höhe des bisher für das Geschäftsjahr 2025/26 prognostizierten EBITDA beziehungsweise des operativen Ergebnisses.

Der Vorschlag des Vorstands ist vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung des Aufsichtsrats. Die Aufsichtsratssitzung ist für den 20. Mai 2026 geplant, die Hauptversammlung findet am 16. Juli 2026 in virtueller Form statt.

Es gilt zu beachten, dass die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Situation auf den künftigen Geschäftsverlauf der Südzucker-Gruppe weiterhin schwer abschätzbar sind.

Südzucker AG Maximilianstraße 10 68165 Mannheim

Investor Relations: Andreas Rothe Tel.: +49 621 421-240 investor.relations@suedzucker.de

Wirtschaftspresse: Dr. Wolfgang Kraus Tel.: +49 621 421-205 public.relations@suedzucker.de

Über die Südzucker-Gruppe

Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.

Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 21 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Group) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer für Molkereien und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.

Mit rund 19.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2024/25 einen Umsatz von rund 9,7 Milliarden Euro.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Südzucker AG 
           Maximilianstraße 10 
           68165 Mannheim 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Andreas Rothe 
Tel.:         +49 621 - 421-240 
E-Mail:        investor.relations@suedzucker.de 
Website:       www.suedzuckergroup.com 
ISIN(s):       DE0007297004 (Aktie) XS2550868801 (Anleihe) XS2970728205 (Anleihe) XS3071332293 (Anleihe) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX 
           (Regulierter Markt); Freiverkehr in Hannover

[ source: https://www.pressetext.com/news/1771332900180 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2026 07:55 ET (12:55 GMT)

© 2026 Dow Jones News
