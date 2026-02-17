Barrick Mining (ISIN: CA0679011084) mit unerwarteten Neuigkeiten aus Mali. Nach mehr als zwei Jahren politischer Unsicherheit und zäher Verhandlungen kommt Bewegung in eines der wichtigsten Goldprojekte Westafrikas: Die Militärregierung in Mali hat die Bergbaulizenz für Barricks Loulo-Gounkoto-Komplex um weitere zehn Jahre verlängert. Damit endet ein Konflikt, der zeitweise existenzielle Risiken für den kanadischen Goldkonzern barg - und der beispielhaft für den neuen rohstoffpolitischen Kurs vieler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
