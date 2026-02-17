© Foto: OpenAIModerna erhält die EU-Zulassung für seinen COVID-Impfstoff mNEXSPIKE, der Kurs steigt um 4,2 Prozent. Für 2026 plant das Unternehmen ein Umsatzwachstum von bis zu 10 Prozent und weitere Zulassungen weltweit.Moderna (MRNA) teilte am Dienstag mit, dass es von der Europäischen Kommission die Marktzulassung für seinen COVID-Impfstoff mNEXSPIKE erhalten hat, wie MT Newswires berichtet. Die Zulassung erfolgt in allen 27 EU-Mitgliedstaaten sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen, teilte das Unternehmen mit. Das US-Unternehmen gab an, dass die Verfügbarkeit von mNEXSPIKE in Europa vorbehaltlich regulatorischer Zeitpläne und lokaler Marktzugangsmöglichkeiten erwartet wird. In den USA, in Kanada …Den vollständigen Artikel lesen
