© Foto: Sina Schuldt/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Schweiz: Straumann Holding, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Luxemburg: SAF Holland, Q4-Umsatz 07:30 Uhr, Frankreich: Orange, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: BAE Systems, Jahreszahlen 13:00 Uhr, USA: Analog Devices, Q1-Zahlen 17:45 Uhr, Frankreich: Vinci, Q4-Umsatz 18:00 Uhr, Niederlande: Euronext, Jahreszahlen 22:00 Uhr, Irland: CRH International Building Materials Group, Jahreszahlen 22:00 Uhr, USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen Frankreich: Carrefour, Capital Markets Day …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE