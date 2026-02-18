Auf dem globalen Batteriemarkt hat sich die harte Erkenntnis durchgesetzt, dass ein Patent allein wertlos ist, wenn man es nicht skalieren kann. Die Geschichte ist voll von Startups, die brillante Laborwerte lieferten, aber am Übergang zur Massenfertigung scheiterten. Heute schauen professionelle Investoren weniger auf theoretische Energiedichten und mehr auf die Köpfe, die das Geschäft steuern. Wer Milliardenfabriken bauen und komplexe Lieferketten managen will, braucht Macher, keine Theoretiker. Die jüngste Geschichte liefert dafür eindrucksvolle Beweise: Patriot Battery Metals explodierte an der Börse, als Lithium-Legende Ken Brinsden das Ruder übernahm. Enovix gewinnt das Vertrauen der Märkte durch die harte Hand von Chip-Veteran T.J. Rodgers. Nun schickt sich NEO Battery Materials an, genau diese Karte zu spielen. Das Unternehmen setzt nicht nur auf eine disruptive Silizium-Anode, sondern auf ein Führungsteam, das aus dem Herzen der südkoreanischen Batterie-Supermacht stammt - verstärkt durch strategische Neuzugänge aus dem Militär.

