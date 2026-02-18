Die Aussicht auf einen milliardenschweren Vergleich in der Causa Glyphosat hat die Bayer-Aktie am Dienstag noch auf ein neues Mehrjahreshoch steigen lassen. Doch am Mittwoch kehrt Ernüchterung ein: Der DAX-Titel bricht prozentual zweistellig ein und markiert den tiefsten Stand seit Ende Januar. Denn der geplante Vergleich kommt den Leverkusenern teuer zu stehen.Das merkt auch Peter Spengler von der DZ Bank an. Der Analyst stufte die Aktie von Bayer nach den News zum geplanten Vergleich sogar doppelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär