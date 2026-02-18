Bayer-Aktie bricht ein - Was bedeutet das jetzt?
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|45,655
|45,665
|17:09
|45,625
|45,635
|17:09
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:45
|Bayer Aktie auf Achterbahnfahrt: Expertenstimmen zum anstehenden Glyphosat-Vergleich
|Nach dem Glyphosat-Sammelvergleich über maximal 7,25 Milliarden US-Dollar stufen die meisten Analysten die Bayer-Aktie weiterhin positiv ein, verweisen aber auf verbleibende Unsicherheiten. An der Börse...
|16:45
|Glyphosat: Und plötzlich bekommt der Bayer-Chef Glückwünsche
|16:38
|Eilmeldung am Abend: BAYER AG bricht dramatisch ein!
|16:35
|AKTIE IM FOKUS 3: Vergleichs-Euphorie bei Bayer verflogen - Kursrutsch
| (neu: Kurs aktualisiert, weitere Kommentare) FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Euphorie der Bayer-Aktionäre über den Glyphosat-Vergleich in den USA währte nicht lange. Auf den Kurssprung vom Vortag folgte...
|16:10
|Bayer-Aktie: Bleibt der Befreiungsschlag aus?
|Nachdem die Bayer-Aktie tags zuvor noch ein neues 2-Jahres-Hoch bei knapp 50 € erklimmen konnte, rauscht der Kurs am Mittwoch wieder in den Keller. Als schwächster DAX-Wert verliert der Titel aktuell...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BAYER AG
|45,630
|-7,47 %