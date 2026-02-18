Analog Devices stellt die technologische Schnittstelle zwischen der analogen, realen Welt und der digitalen Datenverarbeitung bereit - und hat heute mit starken Zahlen sowie einem besser als erwartet ausgefallenen Ausblick überzeugt. Im Sog des Wettbewerbers ziehen auch die Papiere von Infineon an und markieren ein neues Mehrjahreshoch.Analog Devices ist auf analoge und Mixed-Signal-Chips spezialisiert. Das US-Halbleiterunternehmen entwickelt Bausteine, die physische Signale wie Temperatur, Druck, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
