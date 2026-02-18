Den kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) erreichen gute Nachrichten. Denn der kanadische Goldsektor steht vor einem möglichen Wendepunkt. Während Genehmigungsverfahren für neue Minenprojekte in Nordamerika häufig ein Jahrzehnt oder länger dauern, setzt die Provinz Ontario nun ein klares Signal. Ein Vorzeigeprojekt eines etablierten Goldproduzenten soll deutlich schneller in Richtung Produktion geführt werden - mit potenziell weitreichenden Folgen für den Standort Kanada. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin