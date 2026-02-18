Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 18 février 2026) - Minière OVI Corp. (« OVI » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que les actionnaires de la Société (les « Actionnaires ») ont approuvé une résolution spéciale (la « Résolution d'Arrangement ») lors de l'assemblée extraordinaire des actionnaires tenue plus tôt dans la journée (l'« Assemblée ») autorisant un plan d'arrangement en vertu de la section 5 de la partie 9 de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique) (le « Plan d'Arrangement »), comme annoncé précédemment le 11 décembre 2025, en vertu duquel Ressources Sirios Inc. (« Sirios ») acquerra toutes les actions ordinaires émises et en circulation d'OVI (chacune, une « Action »).

L'Assemblée avait pour but d'examiner et de voter la Résolution autorisant l'Arrangement et approuvant les opérations envisagées dans la convention d'arrangement datée du 10 décembre 2025 entre la Société et Sirios (la « Convention d'Arrangement »), en vertu de laquelle, entre autres, Sirios acquerra la totalité des actions émises et en circulation au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal, et en échange, les actionnaires auront le droit de recevoir 2,34 actions ordinaires de Sirios pour chaque Action détenue.

Au total, 39 400 544 Actions ont été représentées en personne ou par procuration à l'Assemblée, ce qui représente environ 69,90% des Actions émises et en circulation.

Approbation de l'Arrangement

La Résolution relative à l'Arrangement a été approuvée à une forte majorité lors de l'Assemblée par (i) 100% des voix exprimées par les Actionnaires votant en personne ou représentés par procuration à l'Assemblée, et (ii) 100% des voix exprimées par les Actionnaires minoritaires votant en personne ou représentés par procuration à l'Assemblée, à l'exclusion des Actions devant être exclues conformément au Instrument multilatéral 61-101 - Protection des porteurs minoritaires de titres dans le cadre d'opérations spéciales (« MI 61-101 »).

Pour être valide, la Résolution relative à l'Arrangement devait être approuvée par au moins (i) les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration à l'Assemblée, et (ii) la majorité simple des voix exprimées par les Actionnaires minoritaires présents ou représentés par procuration à l'Assemblée, à l'exclusion des Actions devant être exclues conformément au règlement MI 61-101.

En conséquence, l'approbation des Actionnaires requise pour procéder à l'Arrangement a été obtenue.

L'Arrangement devrait entrer en vigueur vers le 27 février 2026, sous réserve, entre autres, de l'obtention par la Société d'une ordonnance définitive de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « Cour ») concernant l'Arrangement et de la satisfaction ou de la renonciation à certaines autres conditions de clôture habituelles. L'audience pour l'ordonnance définitive de la Cour approuvant l'arrangement est prévue pour le 23 février 2026.

De plus amples détails concernant l'Arrangement et les questions susmentionnées sont présentés dans la circulaire d'information de la direction d'OVI datée du 15 janvier 2026, qui est disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil de l'émetteur de la Société.

À propos de Minière OVI Corp.

Minière OVI Corp. est une société privée en phase d'exploration qui se consacre principalement à l'acquisition, à l'exploration et au développement de propriétés minières en Amérique du Nord. Détenant 100 % des propriétés Corvet Est et PLEX, OVI combine une exploration moderne avec un engagement en faveur d'un développement responsable et de partenariats locaux solides. OVI fait progresser ses projets vers le statut « prêt à forer ».

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Toutes les déclarations, à l'exception des déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué. Toute déclaration qui implique des discussions concernant des prévisions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou des performances (utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions telles que « s'attend à », ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « prévoit », « budget », « prévu », « prévisions », « estimations », « croit » ou « a l'intention » ou des variantes de ces mots et expressions, ou qui indiquent que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », « devraient », ou « seront » pris ou réalisés) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent constituer des déclarations prospectives.

Dans le présent communiqué de presse, les énoncés prospectifs se rapportent, entre autres, aux énoncés concernant: l'acquisition proposée par Sirios de toutes les Actions conformément à la convention d'arrangement et à ses modalités; l'obtention des autorisations réglementaires et judiciaires nécessaires pour l'arrangement; le calendrier prévu pour la réalisation de l'Arrangement, le cas échéant; les modalités et conditions selon lesquelles l'arrangement sera réalisé, le cas échéant; et les avantages prévus de l'Arrangement. Ces déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de résultats futurs et comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats potentiels évoqués dans les déclarations prospectives.

En ce qui concerne les énoncés prospectifs, OVI s'est fondée sur certaines hypothèses qu'elle estime raisonnables à l'heure actuelle, notamment des hypothèses concernant la capacité des parties à obtenir, en temps opportun et à des conditions satisfaisantes, les autorisations réglementaires et judiciaires nécessaires, ainsi que la capacité des parties à satisfaire, en temps opportun, aux autres conditions de la réalisation de l'Arrangement. Ce calendrier peut changer pour plusieurs raisons, notamment l'incapacité d'obtenir les autorisations réglementaires et judiciaires nécessaires dans les délais prévus ou la nécessité de disposer de plus de temps pour satisfaire aux autres conditions de la réalisation de l'arrangement. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations et informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse concernant ces délais.

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/284409

Source: OVI Mining